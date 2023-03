Meksyk: 14-latek zamordował osiem osób. Nosi pseudonim "El Chapito"

Bestie hodują kolejne bestie...Odbiorą swoją zapłatę.



MT18 "6 Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. 7 Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie."