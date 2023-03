Jeszcze jedna rzecz- rozmowy Macrona z Putinem.



Wiele osób mówiło że wchodzi mu w dupę.



Na nagraniu wyraźnie słychać że prezydent Francji świetnie go tam punktuje, a w kolejnym że Zeleński sam prosi go o to żeby rozmawiał z Putinem w celu deeskalacji konfliktu.