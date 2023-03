Spierd...panie Tusk i przestań pierd..ić!

Bardziej herr Tusk powinienem napisać!

Posadka prezydenta UE się skończyła?

Czas wrócić do tego grajdoła, co? I ratować po raz kolejny ten burdel? Wypominać konkurentom każdy potrafi, rządziliście wy, pis robił na was to samo. A głupi lud jak zwykle wojenki pis - po i vice wersa.

Wszyscy siebie warci kurła!

Inflację mamy jaką mamy, to prawda.

Ale zwalanie wszystkiego na pis to hipokryzja z Pana strony