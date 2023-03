wszystkie te patolusy powinny od rana do wieczora odpracowywać zapięte do pługu, aż się nauczą innych ludzi szanowaćkopanie po głowienapaść w kilka osóbprzypalanie papierosamiotwieranie i zabieranie zawartosci plecakagrozbyta patusiara namawiająca do przemocy i grożąca, wymuszająca całowanie po butach i bijąca po głowie... a jak by jej oddał to on by był damskim bokserem... patologia