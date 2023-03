W krajach Ameryki Południowej już od paru lat informuje się o dedolaryzacji, BIS Bank podaje co 4 lata dane o rezerwach walutowych m.in. o spadku ilości dolara we wszystkich krajach na świecie, ponad 70 konfliktów wywołanych przez Stany Zjednoczone od końca II Wojny Światowej na świecie, 10 milionów ofiar, ponad 30 milionów uchodźców, 2 bomby atomowe użyte przeciwko ludzkości a poliniacy dalej w zaparte "kto jak nie USA", "co byśmy zrobili bez Pokaż całość