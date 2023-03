Nauczycielka nie nadaje się do tej roboty - co by się stało gdyby w tym czasie ta chuliganeria znęcała się nad kolegą? Ona by nic nie zrobiła, brak jej autorytetu, przez takie nauczycielki jak ona może w przyszłości dojść do tragedii, bo nie będzie reagować. Powinna zostać zwolniona. To właśnie przez takich nauczycieli dochodzi do nękania dzieci przez chuliganerię w szkole.