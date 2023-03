Z transparentami o treściach związanych z prawem do aborcji stanęli w październiku 2020 r. przed ołtarzem w poznańskiej katedrze, by wyrazić swój sprzeciw wobec wyroku TK. Prokuratura skierowała sprawę do sądu. Na ławie oskarżonych zasiadły 32 osoby - w poniedziałek oskarżeni zostali uniewinnieni.