Wczas się budzą.



Pracowałem w banku. Jakakolwiek samowolna instalacja apek na telefonie albo oprogramowania na komputerze służbowym była równoznaczna z automatyczną dyscyplinarką. Podejrzewam, że 99% z Was tak miało pracując w jakiś dużych firmach.



A my tu rozmawiamy o głowach państwa albo o osobach, które sprawują najwyższe stanowiska i mających dostęp do ściśle tajnych informacji. Ale nie, wyje*ane. Ważne, że Dudu podjął się challenge-a.