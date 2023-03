pomyslec ze wystarczylo walnac bombami atomowymi w moskwe, ze 3 by wystarczyly, skonczylo by sie jak z japonia, wszyscy by sie musieli poddac bo nie bylo by dowodztwa, wyzwolone wschodnie niemcy, polska itd, powrot bialych ruskich z zachodu, kapitalizm az do chin



moze nawet by nie bylo zbrojenia w bomby atomowe tak jak teraz ktore by mozna wykorzystac do budowy elektrowni