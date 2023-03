Czy on ją zmuszał do sprzątania? Czy odliczono wyjścia do restauracji, kina i wyjazdy na wakacje za które on płacił? Czy odliczono ile on wydał na jej jedzenie, ubrania, kosmetyki, biżuterię etc? Czy odliczono połowę za czynsz i rachunki z tego okresu? Wyrok bardzo stronniczy i mam nadzieję że będzie apelacja.