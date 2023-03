Ale frajrzy ci co wtopili w TBS, ostatnio bylo w radio ze oplaty do TBS #!$%@? ostatnio ludziom pod korek, masakrycznie. TBS to tez patola z amstafami, bullami, szumowiny i zwykle TBS powstaja na zadupiach. POLECAM TEN STYL ZYCIA. Jeszce byla afera z jakims prezesem tego TBS z Wroclawia, zwolnili go/ sam sie zwolnil i szybko ma nowa (pewnie lepsza $$$$) posade w WKS a wy co nadal na sutryka i tesknicie Pokaż całość