Prawda jest taka, że niejeden wykopek by się chętnie umówił z takim ładnym fembojem co to trudno go odróżnić od kobiety, i nawet nie wnikałby, że tam kiełbaska między nogami nadal u niektórych jest ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Kilka picrel poniżej



Co innego z tymi tranzystorami co wyglądają jak karykatura z męską szczeną i fizjonomią ale w kiecce i peruce.