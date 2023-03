Penis tam, a nie trzęsienie.

O tym, że JPII wiedział i krył pedofilów, głośno jest od dawna. Regularnie o tym piszą gazety i ludzie ogólnie mają to głęboko w czterech literach, a Wojtyła dalej w szkole przedstawiany jest jako wielki bohater, co obalił komunizm i co chwila dostaje nowe ulice, place i pomniki.

Takie to wielkie trzęsienie.

Prawdziwym trzęsieniem było oderwanie KK od państwowego koryta i konieczność utrzymywania z własnych źródeł oraz Pokaż całość