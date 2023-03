Niegdyś niepopularny cytat Pattona. Pewnie ze względu na poprawność, ale dziś jego słowa ożyły i nabrały mocniejszego znaczenia w krajach cywilizowanych. Poprzednie pokolenie przekazało nam dużo ważnych informacji o ruSSkich, ale ich skutecznie nie wykorzystaliśmy, bo kasa jest ważniejsza, co przyćmiło kraje cywilizowane. Miejmy nadzieje, że to sie zmieni, a rosja będzie drugą koreą z którą nikt nie bedzie chciał gadać. No poza niemaszkami i węgrami.