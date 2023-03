Jakie to kuźwa kacapskie zachowanie. Wozimy im żywność, której im brakuje, a ci w zamian nakładają wymuszają zwykły okup za rzekome nieprawidłowości w dokumentach. Na 100% nasi nie chcieli zapłacić łapówki za to że wjeżdżają dla tamożników, to teraz chcą pokazać. Jakie to typowe dla ruskich.