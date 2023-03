Nigdy nie miałem o onecie dobrego zdania ale przepisywać The Sun to jest jakiś next level... nie powiem czego. Ciekawe, że sporo wykopków też ma takie zdanie o onet (o the sun to już nawet nie mówiąc) ale wykop z płomieniem na główną wchodzi. Cóż, nieważne źródło, nieważna treść, ważne żeby 'news' do światopoglądu pasował.