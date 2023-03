Może i nikt by nie zaakceptował teraz tego, gdyby tak raSSyja zaczęła puszczać rakiety dookoła (w tym w Polskę np z terenów BY).



Problem w tym, że w wielu krajach nie ma spójnej polityki wojennej - np w takich Niemczech, gdzie wręcz zrobiliby wszystko, by zagłaskać putlera aby tylko się uspokoił. Oczywiście wsparcie jako takie (kto wie - może nawet militarne) każdy by zaoferował ale generalnie wyglądałoby to tak jak w UA Pokaż całość