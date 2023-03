Jeżeli zamysłem Pisowskich marketingowców było to, że ten łepek ma przyciągnąć do PiSu młodych wyborców, to zdecydowanie coś poszło nie tak.

Nie dość, że gośćcu po prostu z twarzy jest kompletnie niesympatyczny, taki mały sk,rw..syny. co donosił na klasę jak chciała iść na wagary, albo podpieprzał do nauczycielki, że ktoś zadanie od kogoś przepisał, to jeszcze zachowaniem nie reprezentuje zbyt wysokich lotów.

Gościu swoją aparycją i zachowaniem, wśród młodych, porusza się jak Pokaż całość