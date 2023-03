To chyba było do przewidzenia, reklamodawcy z jednej strony odchodzą, pojawią się z czasem nowi. Kwestia tego, że tacy reklamodawcy pompują pieniądze, a przy ogromnych kontraktach zaczynają mieć coraz więcej do powiedzenia, czegoś oczekują w zamian. Czy to nie to było powodem wczesniejszego cenzurowania Twittera, czego wszyscy chyba mieli dość? Obecną sytuacja nie oznacza jeszcze upadku Twittera.