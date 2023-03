Dlatego też ludzie zaczynają kraść na potęgę. Skoro oni mogą i nic to czemu nie on? Widać to w sklepach, zakładach itd. Kradną masowo z biedy lub też z przekonania że im kara nie grozi jak tym patafianom z góry! Degeneracja państwa, degeneracja społeczeństwa. Nic dobrego z tego nie przyjdzie!