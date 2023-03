Cena naszego węgla + dopłata do górników wychodzi więcej niż ściągać z za granicy. Polska ma łeb do interesów, dopłacać do komuny. A w tej jednej chwili, gdy wreszcie argument, że nas polski węgiel nas zabezpiecza... Nie ma węgla XD Znaczy jest, ale wyslajac za granicę dostanie się lepsza cenę XD Strategiczny zasób strategicznym zaosobem na którego utrzymania warto dopłacić, ale wolny rynek i nie ma dla polaka chcącego kupić za 1500 Pokaż całość