Dawno temu za goram, za lasami bywalem u babci na wakacjach. Koty nie trzeba bylo lapac, same przychodzily. Po wstepnym mizianku za uchem bralem sierciucha na rece i krecilem sie w kolko do momentu kiedy sam nie moglem utrzymac rownowagi wzglednie pazury przebily mi ubranie.



Puszczony sierciuch uciekal zataczajac sie po calym podworku. Wszyscy mieli ucieche. Na nastepny dzien siersciuch wracal na pieszczoty i znow trafial na karuzele.



