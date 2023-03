No dlaczego Ci niedobrzy rolnicy nie chco hodować świnek przez to mięsko jest drogie a ja lubię. No dlaczego nie chco być uwiązani przez 365 dni w roku do swojej pracy, dlaczego wolo iść do 8 godzinnej pachnącej roboty z wolnym i chorobowym itd. no dlaczego wolo obsiewać zborza zamiast hodować zwierzątka. No dlaczego?