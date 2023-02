Najważniejszy jest koniec wypowiedzi:



Poseł Kowalski: "Przegracie wybory, rozliczymy was i wszyscy znajdziecie się w więzieniach!"



WTF?! On wie, że już dwa razy wygrali wybory? Czy Kowalski poseł myśli, że to Tusk rządzi? A nie. Czekaj. To by wiele tłumaczyło w jego zachowaniu... Może temu (p)osłu nikt nie powiedział, że oni teraz rządzą? XD