"Przestań czytać rosyjskie gazety". Doradca Zełenskiego do Elona Muska

Ciekawe co by Elon powiedział jakby ktoś nagle ostrzelał mu dom z rakiet, wbił mu na chatę i zażądał oddania całego majątku grożąc mu bronią. Oddałby pokojowo żeby nie zaogniać konfliktu i nie naciskać na konfrontację czy jednak próbowałby bronić swojego majątku i życia?



Pytanie chyba retoryczne bo każdy wie że Elonowi zależy wyłącznie na pokoju i spokojnie wszystko by oddał. Święty Elon, tak na niego wołają.