Dobrze, że wzmacniają właśnie Bałtów, bo niezwykle mało prawdopoodbne że ruskie wejdą do PL. Przez 5-10 lat będa lizać rany. Jeśli już to co najwyżej ostrzelają. A wtedy będą już na strzała, więc tego też nie zrobią. Takie szachy. Do Bałtów natomiast w swojej głupocie, "czując słabość", wejść mogą. Zresztą mówią o tym otwartym tekstem. Przy okazji kacapowie będą musieli jakoś odpowiedzieć rozmieszczeniem swoich wojsk, a to trochę odciąży Ukraińców.