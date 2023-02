Sondaż: Przemysław Czarnek najgorszym ministrem edukacji ostatnich lat

Po co tyle dywagować? To ministerstwo należy zlikwidować!

Podobnie z dyskusjami, czy miliony trzeba dawać tym, czy innym. Mało kto, a właściwie to nikt nie mówi o tym, że nie powinno być żadnych dotacji z budżetu do tych tam różnych NGO, często zakładanych po to, aby takie łatwe pieniądze wyłudzać. Niech robią uczciwe zbiórki np. na Patronite lub na Zrzutce.