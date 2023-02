No tak, tysiące dowodów na istnienie UFO, raporty nawet z Pentagonu, a typ jakiś wrzuca to pod ruską onuce... Czy te onuce są teraz z tobą w pokoju? I oczywiście powiązanie tego z dziwnymi i bzdurnymi teoriami, aby ośmieszyć temat. Co do Lechii, co ludzie mają myśleć, jak się dowiadują, że Polska powstała magicznie w jeden dzień w 966r wraz z jej mieszkańcami, wojownikami, elitami, językiem, kultura i cała struktura państwa. Logiczne, Pokaż całość