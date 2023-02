Mafia kradnie pomoc humanitarną wysyłaną na Ukrainę

to ze ukraincy kradna pomoc i ja odsprzedaja swoim pisalem juz dawno a wiem od znajomej ukrainki ktorej syn walczy na ukrainie od samego poczatku. Mowi ze to co tam widziala to masakra. W Polsce to samo, ukraincy ktorzy tu sa od dawna, maja prace ciagle chodza po pomoc dla uchodzcow. Taka ich natura.