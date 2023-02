"Mandalorianin" to naprawdę bardzo dobry serial, nawet jeśli może troszkę irytować to "najtisowe" podejście do poszczególnych epizodów, gdzie praktycznie każdy opowiada osobną historię, a schemat opiera się na tym, co znamy dobrze z takiego chociażby "Herculesa" z Kevinem Sorbo - bohater trafia do nowej lokacji, miejscowi nie darzą go początkowo sympatią, ale finalnie pomaga im rozwiązać problem z jakim się borykają. I odchodzi ku nowej przygodzie w kolejnym epizodzie... ( ͡ ° Pokaż całość