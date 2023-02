Tik tok to rak niszczący młodym ludziom umysły. To element odczłowieczania człowieka i degeneracji ludzkiej godności. Szkoda że tak niewielu rodziców to rozumie i ogromnej większości pozwalają swoim dzieciom korzystać z tego gówna. Wielu przez to straci swoje dzieci, bo taki jest cel tego świata, przemielić, wysrać i do piachu. Tylko Jezus jest nadzieją i skałą w tych zgniłych czasach ostatecznych.