Obecnie bycie mężczyzną jest dalece nieopłacalne. Urodzenie się kobietą to jak trafienie 6 w lotka, całe życie można nic nie robić jeśli tylko ma się co najmniej średni wygląd. Pomijam tutaj mizoandryczne państwo które kobietom na przykład dopłaca do emerytury z męskich składek bez patrzenia na wygląd.

Mam nadzieję że wajcha się znowu kiedyś przestawi i zajdą radykalne zmiany w drugą stronę.