No niestety. Zaczynało się od "marnych" nagród po 40-100 tys w pierwszym roku rządów. Potem zaczęli iść w miliony, a teraz to już wypływają do nich miliardy. Skala jest przeogromna. Doraźnie, w ciągu kilku minut, potrafią zwiększyć dofinansowanie tylko 1 ustawionego konkursu o 200 mln by starczyło dla swoich.

Przypomina to ostatni rok rządów Janukowycza na Ukrainie gdy stopień korupcji i rozkradania osiągnął taki poziom, że rozkradziono nawet zapasy gazu w magazynach. Pokaż całość