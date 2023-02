Nie ma większego marnotrawstwa niż państwowe.

O marnotrawstwie Kościoła nawet nigdy się nie dowiemy, ponieważ ze względu na autonomię Kościół nie podlega kontrolom.Kościół nie płaci podatków, a nieustannie zbiera na remont dachu, by nigdy nie zebrać, ale cały czas zbierać.Kościół zbudowany jest na kłamstwie, gdyż jego filarem są pisma święte, które są tak napisane, że nawet same siebie wykluczają.Kościół pomaga tak:A to jedynie wierzchołek problemów.