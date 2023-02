Bonus to znalezisko zakopane przez grupę aktywistów lewicowych na wykopie czyli neuropków.O tym jak to rząd Bidena nie przyznał statusu katastrofy klimatycznej, a New York Times jako tuba propagandowa napisał artykuł o tym, że kto nie wierzy rządowi na temat katastrofy ten jest prawak, faszysta i rozpowszechnia teorie spiskowe.