Ogólnie jak ktoś nie wie jak to wygląda w praktyce to może czuć się zszokowany że urząd chce za to opłatę. Ale w praktyce wygląda tak, że trzeba oddelegować pracownika aby zeskanował te 1200 stron, wymazał nazwiska itp. więc pewnie jak tak dalej pójdzie to zatrudniona zostanie kolejna armia urzędników do komórek pod nazwą departament ds. informacji publicznej, a to wszystko z podatków obywateli.