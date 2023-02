Otóż objaśniam:

Założyłem panele PV (ja i tysiące innych) i podpisałem umowę z energetyką, że to co moje panele naprodukują w lecie, energetyka przechowa przez rok opłatą 20%.

Ponieważ mam nadprodukcję, nie płacę za prąd w nocy, bo energetyka mi oddaje to co w dzień naprodukowałem.

Nie płacę też w zimie (pomimo że panele w lecie gówno dają), bo energetyka mi przechowała nadwyżkę z wiosny i lata.

W skrócie - w ogóle Pokaż całość