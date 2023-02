55 mln zł z NCBR dla byłego barmana. Sprawdziliśmy gdańską firmę!

Słabe te dziennikarskie śledztwo. Nie mogli gościa namierzyć, nic nie wiedzą, ale, że był barmanem to podali.

Zakładam, że nie ma Krajowego Rejestru barmanów, więc to wiedzą z jakiejś spolecznosciowki, na której koleś na pewno ma znajomych, wystarczy znaleźć kilku typów, z tej okolicy w podobnym wieku i zrobić krotki wywiad n.t. wspólnych znajomych i na bank znajdzie się pełno ludzi, którzy z nienawiści do PiSu sami pomogą go znaleźć przez znajomych.