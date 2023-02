W artykule piszą o wydłużeniu żywotności laptopów do 7 lat, a dzban, który to dodaje pisze w tytule "krótszy żywot laptopów" i "ograniczenie korzystania ze starych laptopów". Ogólnie to jak miasto miałoby niby mieć jakikolwiek wpływ na żywotność laptopów? I jakim cudem skrócenie żywotności laptopów i produkowanie więcej miałoby mieć pozytywny wpływ na klimat? Pelikany wszystko wykopią i biznes się kręci, lepiej idźcie do Lidla wykupić i zamrozić całe mięso bo wam Pokaż całość