O te pompy w kopalni Siersza - to była kiedyś awantura (pamiętam jakieś wzmianki w gazetach). Ktoś mówił, żeby nie wyłączać, bo się ziemia zapadnie, a inni, że nie ma opcji, bo to kosztuje "pieniążki". No i tak się kończą dziadowskie oszczędności. Oczywiście winnych nie ma i nikt za to nie beknie.