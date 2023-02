Przy obecnych cenach amunicji chodzenie na strzelnice to naprawdę droga impreza. Wyjątkami pozostają chyba tylko czarnoprochowce, ale za miejsce/wejściówke i tak trzeba słono zapłacić. Do tego niemiłosierne tłumy, jak w Zakopcu albo Mielnie w sezonie. Ludzie od lutego 2022 nagle sobie coś ubzdurali, że trzeba nauczyć się strzelać bo wojna może być. Z jednej stronie fajnie że kultura posiadania broni w Polsce sie pojawia, ale strzelnic puki co magicznie nie przybyło.