Pamiętam jak kiedyś zobaczyłem te urywki z tych treningów, i wtedy również zrozumiałem na czym polegał geniusz tamtego Connora. Czas reakcji podczas walki, i ring IQ było na najwyższym poziomie brakowało jedynie siły do bycia zupełnym fighterem co pokazały walki z Khabibem i Diazem w parterze. Ale Connor to i tak ścisła czołówka MMA na świecie.