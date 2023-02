Rip in peace bialoruski obronco świetej Ukrainy. Flagi w Polsce powinny być opuszczone do połowy ( Ukrainskie niet), żałoba narodowa do odwołania. Głowy polaków spuczone, wzrok w ziemie(przygębiony), płacz dopuszczalny, inaczej mandat albo wiezienie. Usmiechnietych, rozentuzjazmowanych Polaków biczować na dziedzincu. Chwała wielkiej Ukrainie!!!