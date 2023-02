To co się stanęło w turcji to moim zdaniem kataklizm wywołany przez Allaha gdyż Turkowie znacznie odeszli od jego nauk i zaczęli prowadzić bluźnierczy, grzeszny tryb życia. To jest też ostroga dla innych, żeby się nawrócili i przyjęli Allaha do serca i postępowali z jego wolą, jako ze mogą oni zostać też pokarani jeżeli się nie odmienią.