"zawstydzili Google, Amazona i Microsoft"Przecież M$ ma coś takiego. Na podstawie 3 sekundowej próbki jest w stanie podszyć się pod dany głos. Póki co tylko demko.Tutaj demko: https://valle-demo.github.io/ A co do lektorów AI to przecież od dawna są w ofercie Azure.Zmieńcie żeby gadało to po polsku, całkiem nieźle.