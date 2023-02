Tak powinno być jak nie dzisiaj to jutro trzeba będzie dać jeszcze więcej broni. Skoro zachód zaczął wspierać Ukraine dostawami żeby przetrwała to niech teraz daje żeby wygrała. Inaczej to wszystko co dostali wcześniej pójdzie na strate w sytuacji jeśli Rosja zaczęłaby znowu przeć do przodu. Teraz albo nigdy no kurde.