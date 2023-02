jakieś szczegóły poza tą "plastyką"? już w artykule nieśmiało dziennikarz pisze, że babeczka poza plastyczką byłą też dyrektorem i zasiadała na takich stanowiskach wcześniej. Dodatkowo zdaje się że do rn trzeba zrobić papiery inne niż dyplom z plastyki to dziwne by było jakby akurat dla tej 1 osoby tego nie trzeba było uzupełnić. Na pewno trafiła tam jako "swój", tutaj nie ma zaskoczenia ale to właśnie to należy wypominać, że to są Pokaż całość