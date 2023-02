Jezeli ostatnio mieles lub ktos z twoich bliskich problem z dostaniem sie do specjalisty w szpitalu to przypomne ze sluzba zdrowia tak zacisnela pasa ze wygenerowala 10mld zl zysku, ktory to zysk wplacila na fundusz antycovidowy z ktorego miedzy innymi finansowane byly doplaty do wegla. przekladanie z jednej kiedzeni do drugiej, ale kolderka i tak zbyt krotka. giganci intelektu z pis mysla ze hrabata robi sie slodsza od mieszania.