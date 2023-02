Spadki nawet 1200 zł!

Dużo to człowiekowi nie mówi, typowy clickbait.W środku artykułu - "Agrochem Puławy opublikował nowy cennik nawozów. Na to od wielu tygodni czekali wszyscy rolnicy - ceny nawozów azotowych wreszcie spadły, i to o ok. 20-30 proc."