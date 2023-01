Pisać na wykopie, że praktycznie wszystkie spółki skarbu państwa zawyżają ceny i okradają obywateli to od razu zminusuja.

To nie dość, że okradają to ostatnio chyba przeszło, że można będzie partie dotować kwotami z kosmosu a jak by kto nie wiedział, partia jak się dostaje do Sejmu to dostaje zwrot od podatników, dwa razy wywaluja obywateli i kasę włożą sobie w kieszeń a będą to w tym roku grube miliony.